МИНСК, 21 янв — Sputnik. Основной версией смерти жителя деревни Осташковичи, который был найден в пятницу повешенным в своем доме, является суицид, рассказали Sputnik в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

"В данный момент районным отделом Следственного Комитета проводится проверка по факту смерти жителя Осташковичей, мужчины, 1988 года рождения. Основная версия, которую рассматривают следователи, это суицид", — сказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сообщается, что в пятницу мужчина не вышел на работу. Председатель сельсовета забеспокоился и приехал к нему домой. Дверь была закрыта изнутри. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и нашли хозяина в петле. Признаков насильственной смерти при этом обнаружено не было, подчеркнули в УСК.

Год назад мужчина был осужден за связь с несовершеннолетней. Следствие тогда установило, что с мая по октябрь 2015 года он вступал в интимную связь с 14-летней односельчанкой, в результате чего школьница забеременела. Позже пара расписалась, у них родилась дочь.

Однако осенью 2016 года, по словам односельчан, молодая супруга забрала ребенка и вернулась к родителям. Как объяснила журналистам местной газеты 15-летняя Анастасия, мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал ее.

Со стороны других соседей мужчина характеризуется положительно. Соседи говорят, что он не пил и исправно ходил на работу.