МИНСК, 21 янв – Sputnik. Самоубийство мужчины, который 6 декабря 2016 года выбросился из окна своей квартиры в Осиповичах, не связан с фактом уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

"Осиповичский районный отдел провел проверку по факту смерти мужчины в Осиповичах 6 декабря. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, никаких фактов, которые могли бы содействовать доведению его до самоубийства, установлено не было", – сообщила Sputnik официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Ранее СМИ писали, что перед тем, как покончить с собой, 60-летний мужчина оставил на столе квитанцию об уплате сбора и предсмертную записку, что никогда не был тунеядцем и всю жизнь честно работал. Со ссылкой на супругу погибшего сообщалось, что мужчина около 30 лет отработал на одном предприятии, но вынужден был уволиться из конфликта с руководством. Найти новую работу жителю Осипович, которому на тот момент до пенсии оставался год, не удалось.

"Да, записка была. Но в ней отражены бытовые проблемы. Следствие не смогло связать его решение с фактом уплаты сбора", – подчеркнула собеседница Sputnik.