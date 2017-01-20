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СК: мать и дочь погибли в Борисове из-за невнимательности водителя МАЗ
21.01.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Следователи установили обстоятельства ДТП, в результате которого в Борисове под колесами грузовика МАЗ в ноябре 2016 года погибли девочка и ее мать, – трагедия произошла из-за невнимательности водителя, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП случилось 22 ноября прошлого года на проспекте Гагарина в Борисове:
"При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, имея возможность наблюдать переходящих проезжую пешеходов, водитель проявил невнимательность", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что на момент аварии скорость машины составляла 50 км/ч, но водитель перед переходом не сбрасывал ее.
По словам представителя УСК, при расследовании были проведены необходимые экспертизы – чтобы установить техсостояние МАЗа, возможность остановки, место наезда, были проверены показания свидетелей и очевидцев трагедии.
Белоног также сообщила, что водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси.
В настоящее время мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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В настоящее время мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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