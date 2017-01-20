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СК: мать и дочь погибли в Борисове из-за невнимательности водителя МАЗ

21.01.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Следователи установили обстоятельства ДТП, в результате которого в Борисове под колесами грузовика МАЗ в ноябре 2016 года погибли девочка и ее мать, – трагедия произошла из-за невнимательности водителя, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

СК: мать и дочь погибли в Борисове из-за невнимательности водителя МАЗ
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина с ребенком погибли под колесами МАЗа на переходе в Борисове

ДТП случилось 22 ноября прошлого года на проспекте Гагарина в Борисове: МАЗ сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь, обе жительницы районного центра скончались на месте. По факту в отношении водителя – 55-летнего жителя района – было возбуждено уголовное дело. 

"При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, имея возможность наблюдать переходящих проезжую пешеходов, водитель проявил невнимательность", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что на момент аварии скорость машины составляла 50 км/ч, но водитель перед переходом не сбрасывал ее. 

По словам представителя УСК, при расследовании были проведены необходимые экспертизы – чтобы установить техсостояние МАЗа, возможность остановки, место наезда, были проверены показания свидетелей и очевидцев трагедии. 

Белоног также сообщила, что водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси. 

В настоящее время мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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