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Белорус-"бомбила" попался полиции Вильнюса в 7-й раз
21.01.2017 14:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники дорожной полиции Вильнюса задержали гражданина Беларуси, который занимался в столице Литвы нелегальным извозом, не имея водительского удостоверения, сообщило издание
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
В ночь с 20 на 21 ноября полицейские провели в Вильнюсе рейдовые мероприятия, в ходе которых и был выявлен нелегальный перевозчик из Беларуси.
По информации издания, 39-летний белорус имеет вид на жительство в Литве, но занимался извозом без необходимого разрешения. Кроме того, по информации полиции мужчина, не имевший водительского удостоверения, уже привлекался в Вильнюсе к административной ответственности за вождение автомобиля без прав шесть раз.
Сообщается, что на белоруса был составлен очередной протокол, а автомобиль Ford Focus, на котором таксовал мужчина, забрал с места происшествия его друг – также гражданин Беларуси.
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Полицейские Вильнюса составили на мужчину очередной протокол, машину с места задержания забрал его друг.
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