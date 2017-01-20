МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники дорожной полиции Вильнюса задержали гражданина Беларуси, который занимался в столице Литвы нелегальным извозом, не имея водительского удостоверения, сообщило издание Lrytas в субботу.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Белоруса на краденом люксовом Range Rover задержали в Польше

В ночь с 20 на 21 ноября полицейские провели в Вильнюсе рейдовые мероприятия, в ходе которых и был выявлен нелегальный перевозчик из Беларуси.

По информации издания, 39-летний белорус имеет вид на жительство в Литве, но занимался извозом без необходимого разрешения. Кроме того, по информации полиции мужчина, не имевший водительского удостоверения, уже привлекался в Вильнюсе к административной ответственности за вождение автомобиля без прав шесть раз.

Сообщается, что на белоруса был составлен очередной протокол, а автомобиль Ford Focus, на котором таксовал мужчина, забрал с места происшествия его друг – также гражданин Беларуси.