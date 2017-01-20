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Иранца с поддельным паспортом Израиля задержали в аэропорту Минска

21.01.2017 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Гражданина Ирана с поддельным израильским паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Иранца с поддельным паспортом Израиля задержали в аэропорту Минска
© Фото: главное управление погранслужбы Польши
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По информации ГПК, прилетел мужчина с подозрительным документом из Турции, где проходил контроль.

"При оформлении рейса "Стамбул – Минск" пограничный наряд выявил мужчину, предъявившего паспорт гражданина Израиля. Документ был выполнен с использованием офисной техники", – уточнили в пресс-службе ГТК.

В ходе досмотра у мужчины был обнаружен действительный паспорт гражданина Ирана. Задержанный пояснил, что планировал через Беларусь попасть в страны Евросоюза в расчете обрести более комфортные условия жизни.

Нарушителю пограничного режима выписали штраф в размере 25 базовых величин. Кроме того 26-летнему иностранцу грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Паспорт, по словам пограничников, был изготовлен с использованием офисной техники - мужчина смог пройти с ним контроль в Турции.

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