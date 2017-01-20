﻿ Младший брат зарезал старшего в пьяной ссоре в Несвижском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Младший брат зарезал старшего в пьяной ссоре в Несвижском районе

21.01.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Несвижском районе мужчину, который подозревается в убийстве собственного брата, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Младший брат зарезал старшего в пьяной ссоре в Несвижском районе
© flickr.com/ Liza
Житель Добруша костылем и табуретом убил собутыльника

Инцидент произошел накануне в деревне Андруши, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть местного 33-летнего жителя, который получил два ножевых ранения – в живот и грудь. О погибшем сразу сообщили в милицию. 

"Следственно-оперативной группой установлено, что ранения мужчине в ссоре нанес проживающий совместно с ним 28-летний брат", – сказали в УВД.

По информации милиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Несвижским районным отделом Следственного комитета Беларуси в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время подозреваемый задержан, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Троллейбус в Гомеле, избегая наезда на пешехода, врезался в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика