МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Несвижском районе мужчину, который подозревается в убийстве собственного брата, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел накануне в деревне Андруши, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть местного 33-летнего жителя, который получил два ножевых ранения – в живот и грудь. О погибшем сразу сообщили в милицию.

"Следственно-оперативной группой установлено, что ранения мужчине в ссоре нанес проживающий совместно с ним 28-летний брат", – сказали в УВД.

По информации милиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несвижским районным отделом Следственного комитета Беларуси в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.