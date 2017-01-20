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Младший брат зарезал старшего в пьяной ссоре в Несвижском районе
21.01.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Несвижском районе мужчину, который подозревается в убийстве собственного брата, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел накануне в деревне Андруши, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть местного 33-летнего жителя, который получил два ножевых ранения – в живот и грудь. О погибшем сразу сообщили в милицию.
"Следственно-оперативной группой установлено, что ранения мужчине в ссоре нанес проживающий совместно с ним 28-летний брат", – сказали в УВД.
По информации милиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Несвижским районным отделом Следственного комитета Беларуси в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
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В настоящее время подозреваемый задержан, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
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