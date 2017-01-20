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Фотофакт: милиция оцепила банк Москва-Минск

21.01.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Сотрудники милиции оцепили здание главного офиса банка Москва-Минск, который находится на улице Коммунистической в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.

К зданию банка подъехали два милицейских автомобиля, четверо сотрудников правоохранительных органов в шлемах и бронежилетах стали возле входов в банк.

Милиционеры находились на месте около 20 минут, затем они уехали.

Фотофакт: милиция оцепила банк Москва-Минск
© Sputnik / Артем Бордовский
Сотрудник милиции возле здания банка Москва-Минск

Между тем, как сообщили Sputnik в банке Москва-Минск, эти события никак не связаны с деятельностью банка.

"Сегодня банк работает в штатном режиме, у нас все в порядке, никаких чрезвычайных происшествий не произошло", — сказал представитель банка.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители находились возле здания банка примерно 20 минут.

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