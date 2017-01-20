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Лукашенко: в Беларуси скорбят по жертвам автоаварии в Италии

21.01.2017 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру, родным и близким погибших в результате автобусной аварии в Италии, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие об ужасной автобусной аварии в Италии, в которой погибли граждане Венгрии, причем большинство из них — школьники.

В Беларуси скорбят по невинным жертвам. "Ужасно, когда гибнут дети — будущее каждой страны", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал Sputnik, в ночь с пятницы на субботу венгерский автобус, перевозивший подростков, врезался в столб в итальянской провинции Верона на автостраде А4 и загорелся. После столкновения часть пассажиров (большинство из которых были венгерские подростки, которые возвращались домой из школьной поездки во Францию, их родители и учителя) вылетела через лобовое стекло, но многие оказались заблокированными в горящем автобусе.

Пожарная служба сообщила о 16 погибших, среди них, по предварительной версии, и водитель автобуса — гражданин Франции. Еще 36 человек удалось деблокировать из горящего автобуса и доставить в медицинские учреждения региона.

Полиция сообщила, что идентификация 16 жертв аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, серьезно затруднена из-за того, что тела людей очень сильно обожжены. По сообщениям местных СМИ, участок автострады А4, где произошла авария, до сих пор закрыт.

 
Теги: Минск
 
 
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В соболезновании президенту Венгрии глава государства отметил, что "ужасно, когда гибнут дети – будущее каждой страны".

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