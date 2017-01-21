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В Индии с рельсов сошел поезд, десятки жертв

22.01.2017 08:44 — ЧП | Tut.by  
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Около 23 часов 21 января в Индии с рельсов сошел в локомотив и девять вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар. Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш, сообщает The Times of India.

По данным властей, погибли 32 человека, по меньшей мере еще 100 ранены. Ранее сообщалось о 23 жертвах.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Сообщается, что много пассажиров оказались в ловушке под деформированными конструкциями вагонов.

Чиновники обещают скорое расследование причин происшествия. А премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал аварию печальной трагедией.

Напомним, крупная железнодорожная авария в Индии произошла 20 ноября прошлого года недалеко от города Канпур в штате Уттар-Прадеш. Пассажирский состав из 14 вагонов с 500 пассажирами сошел с рельсов. В результате погибли более 130 человек, еще около 200 получили ранения.

 
 
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По данным властей, погибли 32 человека, по меньшей мере еще 100 ранены. Ранее сообщалось о 23 жертвах.

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