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В Индии с рельсов сошел поезд, десятки жертв
Около 23 часов 21 января в Индии с рельсов сошел в локомотив и девять вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар. Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш, сообщает
По данным властей, погибли 32 человека, по меньшей мере еще 100 ранены. Ранее сообщалось о 23 жертвах.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Сообщается, что много пассажиров оказались в ловушке под деформированными конструкциями вагонов.
Чиновники обещают скорое расследование причин происшествия. А премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал аварию печальной трагедией.
Напомним, крупная железнодорожная авария в Индии произошла 20 ноября прошлого года недалеко от города Канпур в штате Уттар-Прадеш. Пассажирский состав из 14 вагонов с 500 пассажирами сошел с рельсов. В результате
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По данным властей, погибли 32 человека, по меньшей мере еще 100 ранены. Ранее сообщалось о 23 жертвах.
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Архив (ЧП)
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