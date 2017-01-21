﻿ Рассмотрение дела о заказном убийстве на Алибегова возобновится 23 января. 21.by
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Рассмотрение дела о заказном убийстве на Алибегова возобновится 23 января

22.01.2017 14:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Минский городской суд возобновит рассмотрение уголовного дела о двойном заказном убийстве в квартире на улице Алибегова в Минске, сообщили в суде.

Рассмотрение дела о убийстве с особой жестокостью молодой пары, которую на почве ревности заказала воспитательница детского сада и бывшая активистка БРСМ, началось 16 декабря 2016 года. Через несколько недель после начала судебного следствия в суде был объявлен перерыв.

"Слушания возобновятся 23 января в 10:00", — сообщила в воскресенье помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По делу о заказном убийстве проходят три человека — уроженец России, ранее неоднократно судимый Александр Жильников, минчанин Вячеслав Сухарко, а также 27-летняя воспитательница детского сада Алина Шульганова

Как ранее сообщал Sputnik, было установлено, что обвиняемая наняла в качестве исполнителей преступления Жильникова и Сухарко за пять миллионов неденоминированных рублей. Данные деяния она совершила на почве ревности. В суде обвиняемая завила, что какое-то время она, ее 32-летний любовник Вячеслав Тихомиров и 24-летняя Виктория Кешикова жили как шведская семья. "Мы жили втроем, а потом Слава попросил меня уйти. И остался жить с Викой", — заявила она в ходе допроса в суде.

После чего наняла своих знакомых Жильникова и Сухарко для того, чтобы "наказать" своего бывшего бойфренда и его молодую любовницу. В результате паре было нанесено более 150 ножевых ранений. Убийство с особой жестокостью было совершено в декабре 2015 года, следствие длилось почти год, женщина признана вменяемой. На суде она свою вину признала частично, заявив, что "исполнители перестарались", что она просила их "просто проучить", также она раскаялась в том, что вовремя не сообщила в милицию. 44-летний Жильников, который обвиняется еще в одном убийство вину также признал частично, 23-летний Сухарко вину признал полностью, плакал в зале суда и просил судью удалить его из зала. Жильникову и Сухарко грозит исключительная мера наказания.  

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшая активистка БРСМ обвиняется в том, что заказала убийство своего экс-бой-френда и его любовницы, по делу проходят еще два фигуранта, которым грозит смертная...

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