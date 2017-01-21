﻿ В Бобруйске мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бобруйске мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом

22.01.2017 14:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уснули и не проснулись двое бобруйчан: 46-летний мужчина (владелец дома на улице Белинского) и его знакомая 37-летняя женщина. Их тела несколько дней назад обнаружил пришедший в дом родственник. В доме хозяин не проживал постоянно, а использовал его как дачу, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк, предположительная причина смерти — отравление угарным газом:

— Тела погибших следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета отправили на экспертные исследования. Только после результатов экспертизы можно будет сделать выводы о точной причине смерти. Сейчас следователи собирают информацию, которая характеризует погибших. Пока, конечно, наиболее очевидная версия следствия говорит о том, что они преждевременно закрыли задвижку дымохода, не дав догореть дровам в печи.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела погибших следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета отправили на экспертные исследования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Индии с рельсов сошел поезд, десятки жертв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика