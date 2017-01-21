Уснули и не проснулись двое бобруйчан: 46-летний мужчина (владелец дома на улице Белинского) и его знакомая 37-летняя женщина. Их тела несколько дней назад обнаружил пришедший в дом родственник. В доме хозяин не проживал постоянно, а использовал его как дачу, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк, предположительная причина смерти — отравление угарным газом:

— Тела погибших следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета отправили на экспертные исследования. Только после результатов экспертизы можно будет сделать выводы о точной причине смерти. Сейчас следователи собирают информацию, которая характеризует погибших. Пока, конечно, наиболее очевидная версия следствия говорит о том, что они преждевременно закрыли задвижку дымохода, не дав догореть дровам в печи.