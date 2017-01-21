﻿ Мужчина и женщина отравились угарным газом в Бобруйске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мужчина и женщина отравились угарным газом в Бобруйске

22.01.2017 16:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мужчина и женщина погибли предположительно из-за отравления угарным газом в одном из частных домов Бобруйска (Могилевская область), сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня".

Мужчина и женщина отравились угарным газом в Бобруйске
© flickr.com/ Robyn Jay
Бабушка с внучкой отравились угарным газом в Мостовском районе

Жертвами угарного газа стали двое бобруйчан — 46-летний мужчина и 37-летняя женщина. Известно, что в доме по улице Белинского они проживали не постоянно, мужчина использовал его как дачу.

"Тела погибших следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета отправили на экспертные исследования. Только после результатов экспертизы можно будет сделать выводы о точной причине смерти", — сообщила изданию официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Предположительная причина гибели жителей Бобруйска — отравление угарным газом.

"Сейчас следователи собирают информацию, которая характеризует погибших. Пока, конечно, наиболее очевидная версия следствия говорит о том, что они преждевременно закрыли задвижку дымохода, не дав догореть дровам в печи", — заключила Соленюк.

Новости о гибели от угарного газа достаточно часто появляются в белорусских новостях зимой. В минувшем году случилось несколько громких трагедий, когда отравлялись газом целые семьи. В конце 2016-го года вся страна обсуждала и другой несчастный случай — смерть известной бизнесвумен и модели Натальи Макей, также предположительно от угарного газа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела погибших обнаружил пришедший к ним домой родственник; следователи подчеркивают, что о точной причине смерти можно говорить после экспертизы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рассмотрение дела о заказном убийстве на Алибегова возобновится 23 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика