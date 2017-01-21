МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мужчина и женщина погибли предположительно из-за отравления угарным газом в одном из частных домов Бобруйска (Могилевская область), сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня" .

Жертвами угарного газа стали двое бобруйчан — 46-летний мужчина и 37-летняя женщина. Известно, что в доме по улице Белинского они проживали не постоянно, мужчина использовал его как дачу.

"Тела погибших следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета отправили на экспертные исследования. Только после результатов экспертизы можно будет сделать выводы о точной причине смерти", — сообщила изданию официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Предположительная причина гибели жителей Бобруйска — отравление угарным газом.

"Сейчас следователи собирают информацию, которая характеризует погибших. Пока, конечно, наиболее очевидная версия следствия говорит о том, что они преждевременно закрыли задвижку дымохода, не дав догореть дровам в печи", — заключила Соленюк.

Новости о гибели от угарного газа достаточно часто появляются в белорусских новостях зимой. В минувшем году случилось несколько громких трагедий, когда отравлялись газом целые семьи. В конце 2016-го года вся страна обсуждала и другой несчастный случай — смерть известной бизнесвумен и модели Натальи Макей , также предположительно от угарного газа.