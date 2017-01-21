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СМИ: Минобороны Великобритании скрыли неудачный пуск ракеты
22.01.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министерство обороны Великобритании скрывало неудачный пуск ракеты Trident, сообщила в воскресенье газета
Испытания ракеты проходили еще в июне 2016 года у берегов Флориды и, как выяснилось, потерпели неудачу. Тогда ракета не была оснащена боеголовкой.
Как полагают британские СМИ, об инциденте с ракетой власти решили замалчивать из-за голосования в парламенте о судьбе Trident. На итоговом голосовании депутаты решили поддержать модернизацию системы стоимостью в 38 миллиардов долларов США.
Как заявляли в британском Минобороны, в надежности системы они полностью уверены. Впрочем, министра обороны страны Майкла Феллона должны вызвать в Палату представителей (нижняя палата британского парламента — Sputnik) для того, чтобы он дал полную информацию об инциденте.
Trident — с английского "трезубец", является видом американских трехступенчатых баллистических ракет, которые запускаются с подлодок.
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Военное ведомство королевства не рассказывало о неудаче с ракетой подводного базирования Trident, которая теоретически способна нести ядерные боеголовки.
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