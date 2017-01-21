МИНСК, 22 янв — Sputnik. Министерство обороны Великобритании скрывало неудачный пуск ракеты Trident, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times .

Испытания ракеты проходили еще в июне 2016 года у берегов Флориды и, как выяснилось, потерпели неудачу. Тогда ракета не была оснащена боеголовкой.

Как полагают британские СМИ, об инциденте с ракетой власти решили замалчивать из-за голосования в парламенте о судьбе Trident. На итоговом голосовании депутаты решили поддержать модернизацию системы стоимостью в 38 миллиардов долларов США.

Как заявляли в британском Минобороны, в надежности системы они полностью уверены. Впрочем, министра обороны страны Майкла Феллона должны вызвать в Палату представителей (нижняя палата британского парламента — Sputnik) для того, чтобы он дал полную информацию об инциденте.

Trident — с английского "трезубец", является видом американских трехступенчатых баллистических ракет, которые запускаются с подлодок.