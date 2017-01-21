﻿ В Борисове после укола цефтриаксона в реанимации оказался ребенок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Борисове после укола цефтриаксона в реанимации оказался ребенок

22.01.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции антибиотика цефтриаксона, сообщил в воскресенье портал ex-Press.

В Борисове после укола цефтриаксона в реанимации оказался ребенок
© Фото: Public Domain
Введенный умершей в ФАПе женщине антибиотик временно запретили

Инцидент произошел 20 января: 11-летнему мальчику дома сделали укол антибиотика, растворенного в однопроцентном лидокаине. Через десять минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, он стал задыхаться.

Родители школьника на своей машине отвезли мальчика в Борисовскую центральную районную больницу, где он попал в отделение реанимации. Ему проводили комплекс мероприятий, в том числе и искусственную вентиляцию легких.

Школьнику поставили диагноз "анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок". В воскресенье мальчик продолжает находиться в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, хотя врачи замечают и позитивные сдвиги.

Реализация "Цефтриаксона" и "Лидокоина гидлохлорида" приостановили в Беларуси решением Минздрава после трагической смерти 31-летней жительницы Молодеченского района. Запрет касается именно лекарств борисовского производства — до тех пор, пока не станут известны причины анафилактического шока у погибшей ранее на неделе женщины. Вероятно, теперь многое зависеть будет и от результатов проверки по нежелательной реакции у борисовского 11-летнего школьника.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: Минобороны Великобритании скрыли неудачный пуск ракеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика