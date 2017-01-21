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В Борисове после укола цефтриаксона в реанимации оказался ребенок
22.01.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции антибиотика цефтриаксона, сообщил в воскресенье портал
© Фото: Public Domain
Инцидент произошел 20 января: 11-летнему мальчику дома сделали укол антибиотика, растворенного в однопроцентном лидокаине. Через десять минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, он стал задыхаться.
Родители школьника на своей машине отвезли мальчика в Борисовскую центральную районную больницу, где он попал в отделение реанимации. Ему проводили комплекс мероприятий, в том числе и искусственную вентиляцию легких.
Школьнику поставили диагноз "анафилаксия на введение цефтриаксона (лидокаина?), анафилактический шок". В воскресенье мальчик продолжает находиться в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, хотя врачи замечают и позитивные сдвиги.
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Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина.
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