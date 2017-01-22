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На юге США жертвами торнадо стали 18 человек

23.01.2017 07:07 — ЧП | Tut.by  
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Из-за сильных гроз и торнадо на юге США погибли как минимум 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил чрезвычайное положение в семи округах на юге штата, предупредив, что опасные погодные условия могут достичь севера штата, где находится Атланта. Дил призвал всех жителей Джорджии к «бдительности», чтобы предотвратить возможные потери.

Этот штат наиболее затронут погодными условиями. В Джорджии погибли 14 человек, в Миссисипи 4. Из-за торнадо также 50 человек получили травмы. В Миссисипи повреждено 480 домов.

 
 
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В Джорджии погибли 14 человек, в Миссисипи 4.

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