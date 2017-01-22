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Покушение на депутата Геращенко сравнили с убийством Шеремета
23.01.2017 08:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Планирование и организация покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".
© Sputnik Стрингер
"По сути, все это – и планирование, и совершение покушения на убийство – идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", – заявил он.
По словам Шкиряка, правоохранители будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.
По его мнению, мотивом покушения на Геращенко могла стать его антироссийская деятельность и деятельность сайта "Миротворец". "Главный мотив, по нашему глубокому убеждению, – это открытая публичная антироссийская деятельность и, безусловно, деятельность сайта "Миротворец", – цитирует
Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.
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Правоохранители Украины намерены проверить взаимосвязь между убийством Шеремета и покушением на Геращенко.
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