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Покушение на депутата Геращенко сравнили с убийством Шеремета

23.01.2017 08:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Планирование и организация покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Покушение на депутата Геращенко сравнили с убийством Шеремета
© Sputnik Стрингер
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"По сути, все это – и планирование, и совершение покушения на убийство – идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", – заявил он.

По словам Шкиряка, правоохранители будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями. 

По его мнению, мотивом покушения на Геращенко могла стать его антироссийская деятельность и деятельность сайта "Миротворец". "Главный мотив, по нашему глубокому убеждению, – это открытая публичная антироссийская деятельность и, безусловно, деятельность сайта "Миротворец", – цитирует РИА Новости Украина слова Шкиряка. 

Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители Украины намерены проверить взаимосвязь между убийством Шеремета и покушением на Геращенко.

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