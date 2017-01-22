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Лев напал на людей в Японии, два человека пострадали

23.01.2017 08:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Нападение льва на людей произошло в питомнике-студии компании Shonan Animal Production, разводящей животных для фото- и телевизионных съемок в городе Нарита, недалеко от Токио в Японии, два человека серьезно пострадали, передало агентство Киодо.

Лев напал на людей в Японии, два человека пострадали
© flickr.com/ Toshihiro Gamo
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Лев напал на смотрителей за животными, в результате чего серьезные травмы головы и ног получили от укусов женщина в возрасте после 50 и мужчина в возрасте свыше 20 лет.

Трагедия произошла, когда трое смотрителей, включая еще одну женщину, мыли в клетке 10-летнего льва-самца перед подготовкой к съемке. Животное, однако, было на цепи и не смогло убежать, отмечает агентство.

Согласно сайту компании Shonan Animal Production, помимо львов у нее есть для съемочных целей леопард, собаки, кошки, лошади, зебра, верблюд, кенгуру и обезьяны.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла, когда трое смотрителей, включая еще одну женщину, мыли в клетке 10-летнего льва-самца перед подготовкой к съемке.

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