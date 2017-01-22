МИНСК, 23 янв – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Борисове в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.

ДТП произошло накануне в 19:45 на улице Галицкого возле универсама "Алми".

"Мужчина, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пенсионерку", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.