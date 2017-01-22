﻿ Пенсионерка погибла под колесами Volkswagen в Борисове. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пенсионерка погибла под колесами Volkswagen в Борисове

23.01.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Борисове в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.

Пенсионерка погибла под колесами Volkswagen в Борисове
© Фото: сообщество "Это Гомель, детка!" / ВК
Троллейбус в Гомеле, избегая наезда на пешехода, врезался в столб

ДТП произошло накануне в 19:45 на улице Галицкого возле универсама "Алми".

"Мужчина, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пенсионерку", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина попала под машину, когда переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Покушение на депутата Геращенко сравнили с убийством Шеремета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика