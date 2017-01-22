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Пенсионерка погибла под колесами Volkswagen в Борисове
23.01.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Борисове в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.
© Фото: сообщество "Это Гомель, детка!" / ВК
ДТП произошло накануне в 19:45 на улице Галицкого возле универсама "Алми".
"Мужчина, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пенсионерку", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что в результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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Женщина попала под машину, когда переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.
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