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Сельчанин пытался заживо сжечь жену в Солигорском районе

23.01.2017 09:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Нетрезвый пенсионер в Солигорском районе облил бензином жену и поджег, оба с ожогами были доставлены в больницу, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Сельчанин пытался заживо сжечь жену в Солигорском районе
© flickr.com/ Marco / Zak
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Инцидент произошел 21 января в деревне Мелковичи после перепалки между супругами.

"Мужчина 1947 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином и поджег 57-летнюю жену", – сказали в МВД. 

По информации милиции, в результате пожара оба пенсионера получили ожоги и были помещены в больницу. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.

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