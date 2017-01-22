МИНСК, 23 янв – Sputnik. Нетрезвый пенсионер в Солигорском районе облил бензином жену и поджег, оба с ожогами были доставлены в больницу, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Инцидент произошел 21 января в деревне Мелковичи после перепалки между супругами.

"Мужчина 1947 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином и поджег 57-летнюю жену", – сказали в МВД.

По информации милиции, в результате пожара оба пенсионера получили ожоги и были помещены в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.