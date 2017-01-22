МИНСК, 23 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был помещен в реанимацию после ДТП в Бресте: его машина врезалась в металлическую опору, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 января около 18:40 на Варшавском шоссе областного центра.

"Брестчанин на Renault Laguna на перекрестке с круговым движением не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на железную опору", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 39-летний водитель получил травмы и был помещен в реанимационное отделение госпитализирован УЗ "Брестская областная больница".

По информации ГАИ, на момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.