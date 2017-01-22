Утром 21 января от местных жителей поступило сообщение о горящем балконе на 9 этаже многоэтажки по улице Белецкого, 14 в Минске. Позже спасатели обнаружили там тело мужчины, сообщает городское управление МЧС.





Произошло возгорание имущества в жилой комнате квартиры, а также деревянных элементов на балконе. Там же нашли обгоревшее тело сына хозяйки квартиры.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия — неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.







