﻿ В горящей квартире по улице Белецкого в Минске нашли погибшего мужчину. 21.by
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В горящей квартире по улице Белецкого в Минске нашли погибшего мужчину

23.01.2017 10:09 — ЧП | Tut.by  
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Утром 21 января от местных жителей поступило сообщение о горящем балконе на 9 этаже многоэтажки по улице Белецкого, 14 в Минске. Позже спасатели обнаружили там тело мужчины, сообщает городское управление МЧС.


Произошло возгорание имущества в жилой комнате квартиры, а также деревянных элементов на балконе. Там же нашли обгоревшее тело сына хозяйки квартиры.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия — неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.



 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемая версия - неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.

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