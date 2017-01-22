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В горящей квартире по улице Белецкого в Минске нашли погибшего мужчину
Утром 21 января от местных жителей поступило сообщение о горящем балконе на 9 этаже многоэтажки по улице Белецкого, 14 в Минске. Позже спасатели обнаружили там тело мужчины,
Произошло возгорание имущества в жилой комнате квартиры, а также деревянных элементов на балконе. Там же нашли обгоревшее тело сына хозяйки квартиры.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия — неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.
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Предполагаемая версия - неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.
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Архив (ЧП)
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