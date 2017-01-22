МИНСК, 23 янв – Sputnik. Водитель легкового автомобиля "Волга" погиб в результате ДТП в Витебской области: его машина врезалась в фуру DAF, которую занесло на скользкой дороге, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло утром 21 января на 140-м километре автотрассы Р20 "Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики", по информации ГАИ за рулем DAF был 47-летний гражданин Польши.

"Мужчина не учел состояние дороги, метеоусловия и не справился с управлением: на закруглении дороги машину занесло на обочину, фура сложилась в "ножницы" и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем ГАЗ-3102", – сказали в ГАИ.

По данным инспекторов, за рулем служебной "Волги" находился 40-летний житель Верхнедвинска, мужчина получил травмы и был доставлен в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Медики не смогли его спасти.