МИНСК, 23 янв — Sputnik. Минский городской суд приступил к допросу свидетелей по делу о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Рассмотрение дела о заказном убийстве на Алибегова возобновилось 23 января. Бывшая активистка БРСМ обвиняется в том, что заказала убийство своего бывшего бой-френда и его любовницы, по делу проходят еще два фигуранта, которым грозит смертная казнь.

В суд для допроса из ИК-11 доставлен свидетель, осужденный минчанин, который в декабре 2015 года три дня провел в камере ИВС с обвиняемым по данному делу 22-летним Вячеславом Сухарко.

В зале суда были зачитаны его показания, которые он давал на стадии предварительного обвинения: согласно им он в советские времена служил в части ВДВ, воевал в Афганистане и у него была кличка "Душман".

В ходе допроса в суде он сообщил: находящийся с ним в одной камере ИВС Сухарко говорил о том, что совершил убийство хозяина квартиры, за которую не мог расплатиться. Кроме этого, по словам свидетеля, обвиняемый Сухарко рассказал, что совершил с подельником за деньги убийство девушки и парня, которых попросила проучить девушка.

По его словам, сокамерник говорил, что убийство молодой пары на Алибегова было совершено монтировкой и железным прутом.

На стадии предварительного расследования данный свидетель заявил, что ему тоже приходилось убивать, "но это было в Афгане".

Свидетель также рассказал, что в камере ИВС Сухарко "легко относится" к тому, что совершил убийства — он "приготовился к смертной казни, говорил, что ему уже все равно".

Адвокаты начали задавать вопросы, кто инициировал откровения Сухарко в камере. "Когда заходит человек в камеру, он говорит, за что задержан. Он сказал, и потом начались вопросы. Он все и рассказал", — сказал свидетель.

В зале суда во время допроса свидетеля, который ранее с двумя обвиняемыми работал на пилораме в Колядичах, а теперь отбывает наказание в ИК —11, была оглашена информация, что 22-летний Сухарко вырос в одном из детдомов в Брестской области.

Он также сообщил, что второй обвиняемый — 44-летний Жильников, "ранее, как будто, служил в спецназе".

В суде объявлен перерыв, во вторник и в среду суд продолжит допрос свидетелей.

По делу о заказном убийстве проходят три человека — уроженец России, ранее неоднократно судимый Александр Жильников, минчанин Вячеслав Сухарко, а также 27-летняя воспитательница детского сада Алина Шульганова.