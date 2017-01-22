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У жителя Бреста обнаружили 450 грамм особо опасного психотропа
28-летнему жителю Бреста грозит до 15 лет тюрьмы за незаконный оборот особо опасного психотропа.
Подозреваемый попал в поле зрения правоохранителей еще в 2014 году. Однако на тот момент не удалось установить его причастность к незаконному перемещению через границу психотропов, так как его осудили в России за хранение огнестрельного оружия. В декабре 2016 года он отбыл наказание и вернулся в Брест.
По имевшейся в таможне информации, молодой человек ввез на территорию Беларуси для продажи крупную партию нового вида особо опасного психотропного вещества — 4-СМС. Оперативные мероприятия подтвердили факт продажи им психотропного вещества.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).
Во время обыска по месту жительства одного из родственников гражданина правоохранители обнаружили 10 полиэтиленовых пакетов с особо опасным психотропным веществом 4-СМС общим весом около 450 гр., принадлежавшие подозреваемому.
От дачи пояснений он отказался. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкцией ч. 3 ст. 328 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и возможная конфискация имущества.
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Ему грозит до 15 лет тюрьмы по статье за незаконный оборот особо опасного психотропа.
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