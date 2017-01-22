28-летнему жителю Бреста грозит до 15 лет тюрьмы за незаконный оборот особо опасного психотропа.





Подозреваемый попал в поле зрения правоохранителей еще в 2014 году. Однако на тот момент не удалось установить его причастность к незаконному перемещению через границу психотропов, так как его осудили в России за хранение огнестрельного оружия. В декабре 2016 года он отбыл наказание и вернулся в Брест.

По имевшейся в таможне информации, молодой человек ввез на территорию Беларуси для продажи крупную партию нового вида особо опасного психотропного вещества — 4-СМС. Оперативные мероприятия подтвердили факт продажи им психотропного вещества.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).

Во время обыска по месту жительства одного из родственников гражданина правоохранители обнаружили 10 полиэтиленовых пакетов с особо опасным психотропным веществом 4-СМС общим весом около 450 гр., принадлежавшие подозреваемому.

От дачи пояснений он отказался. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкцией ч. 3 ст. 328 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и возможная конфискация имущества.