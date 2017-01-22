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В Австралии во время съемки сцены с перестрелкой для клипа погиб актер

23.01.2017 11:43 — ЧП | Tut.by  
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На съемках музыкального клипа в австралийском Брисбене погиб актер, сообщает ABC.

Работа над видео для хип-хоп-группы Bliss n Eso проходила в одном из баров. Инцидент произошел во время съемки сцены с перестрелкой. Молодой актер получил ранение в грудь и скончался. Имя погибшего не раскрывается.

В местной полиции заявили, что пока не знают подробности о том, как именно был ранен артист и какое оружие использовалось на съемках. Расследование продолжается.

На локации в том же районе снимают голливудский фильм «Тихоокеанский рубеж 2». Представитель проекта уточнил, что инцидент не имеет к ним никакого отношения.

 
 
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Работа над видео для хип-хоп-группы Bliss n Eso проходила в одном из баров. Молодой актер получил ранение в грудь и скончался. Имя погибшего не раскрывается.

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