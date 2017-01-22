МИНСК, 23 янв – Sputnik. Супруги-пенсионеры, получившие ожоги в результате бытового конфликта в одной из деревень в Солигорском районе, находятся в реанимационном отделении Солигорской центральной районной больницы, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Ссора между пожилыми супругами – 69-летним мужчиной и 57-летней женщиной – произошла 21 января в деревне Мелковичи: нетрезвый мужчина облил бензином жену и поджег .

"С 30% ожогами поверхности тела 2-3 степени они госпитализированы в Солигорскую ЦРБ, находятся в реанимационном отделении", – сказали в УВД.

Состояние пострадавших солигорские медики оценивают как тяжелое.

В милиции также сообщили, что после того как на женщине загорелась одежда, она выбежала из дома, а ее муж начал тушить огонь в доме. Ликвидировали возгорание в жилище пенсионеров прибывшие на место происшествия пожарные.

Как ранее рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси, Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси.