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Афганец, сотрудник КГБ и больной: как житель Баранович выманивал деньги

23.01.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Барановичей, подозреваемого в ряде мошеннических действий, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК Марина Дранькова.

Афганец, сотрудник КГБ и больной: как житель Баранович выманивал деньги
© flickr.com/ Kristina Servant
Снятие порчи с бонусом: лидчанка отдала мошеннику $18 тыс.

По данным следствия, 36-летний мужчина с октября 2014 года по март 2016-го обманным путем завладел суммой в размере около 200 тысяч рублей. 

"Основным предлогом передачи денег, использованным неоднократно, являлась продажа трехкомнатной квартиры на первом  этаже в центре Барановичей для последующей сдачи в аренду банку", – сказала Дранькова.

По ее словам, потерпевшим мужчина говорил, что хозяин квартиры находится в СИЗО, а помещение нужно продать для оплаты исков и штрафов – несколько человек "клюнули" на это и передали ему большие суммы денег – от 10 до 20 тысяч долларов США. 

Кроме того, мужчина также предлагал продать гражданам заброшенные земельные участки, открыть совместный бизнес, приобрести здание в райцентре или надувной батут. Следователи также установили, что он брал деньги, чтобы якобы передать взятку в облисполком для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина.

"Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведению газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых одалживал деньги, но не отдавал", – уточнила представитель УСК. 

По словам Драньковой, установлены 19 потерпевших, у которых мужчина брал деньги под различными предлогами, представляясь участником афганской войны, сотрудником КГБ и просто больным человеком.

Собеседница Sputnik отметила, что в ходе расследования пострадавшим возместили около половины суммы причиненного ущерба. Сейчас уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили 19 потерпевших, у которых мужчина брал деньги под различными предлогами.

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