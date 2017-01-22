МИНСК, 23 янв – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Барановичей, подозреваемого в ряде мошеннических действий, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК Марина Дранькова.

По данным следствия, 36-летний мужчина с октября 2014 года по март 2016-го обманным путем завладел суммой в размере около 200 тысяч рублей.

"Основным предлогом передачи денег, использованным неоднократно, являлась продажа трехкомнатной квартиры на первом этаже в центре Барановичей для последующей сдачи в аренду банку", – сказала Дранькова.

По ее словам, потерпевшим мужчина говорил, что хозяин квартиры находится в СИЗО, а помещение нужно продать для оплаты исков и штрафов – несколько человек "клюнули" на это и передали ему большие суммы денег – от 10 до 20 тысяч долларов США.

Кроме того, мужчина также предлагал продать гражданам заброшенные земельные участки, открыть совместный бизнес, приобрести здание в райцентре или надувной батут. Следователи также установили, что он брал деньги, чтобы якобы передать взятку в облисполком для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина.

"Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведению газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых одалживал деньги, но не отдавал", – уточнила представитель УСК.

По словам Драньковой, установлены 19 потерпевших, у которых мужчина брал деньги под различными предлогами, представляясь участником афганской войны, сотрудником КГБ и просто больным человеком.

Собеседница Sputnik отметила, что в ходе расследования пострадавшим возместили около половины суммы причиненного ущерба. Сейчас уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.