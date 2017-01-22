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Минский школьник получил травму от упавшей с крыши сосульки
Минский школьник травмирован упавшей с крыши сосулькой, сообщает БЕЛТА. Эту информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел еще на прошлой неделе, днем 16 января, на улице Лещинского в столице. С кровли здания контрольного пункта учета тепла "Минсккоммунтеплосети" упала наледь.
Ученик 6-го класса минской гимназии был доставлен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии с ушибом головы.
После осмотра и наложения шва ребенок был отпущен домой. Об этом сообщили на оперативном совещании в Мингорисполкоме, где обсуждали содержание городских территорий в зимний период.
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Ученик 6-го класса минской гимназии был доставлен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии с ушибом головы.
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Архив (ЧП)
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