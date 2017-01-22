МИНСК, 23 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бересте местного жителя, который привез в Беларусь и собирался продать 450 граммов нового для страны особо опасного психотропа, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Мужчина попал в поле зрения белорусской милиции еще в 2014 году, однако тогда его задержали в России и осудили за хранение огнестрельного оружия, спустя два года гражданин вернулся в Брест. Обыски у брестчанина провели после того, как в таможне появилась информация о ввозе им крупной партии нового вида психотропа – 4-СМС.

"По месту жительства одного из родственников гражданина обнаружено десять полиэтиленовых пакетов особо опасного психотропного вещества 4-СМС общим весом свыше 450 граммов", – сказали в ГТК.

УСК по Брестской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он заключен под стражу.