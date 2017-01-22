﻿ Житель Бреста привез из РФ в Беларусь 450 граммов опасного психотропа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Житель Бреста привез из РФ в Беларусь 450 граммов опасного психотропа

23.01.2017 12:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бересте местного жителя, который привез в Беларусь и собирался продать 450 граммов нового для страны особо опасного психотропа, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Житель Бреста привез из РФ в Беларусь 450 граммов опасного психотропа
© flickr.com/ Jordan Gillespie
Россиянина с полкило гашиша задержали в Минске

Мужчина попал в поле зрения белорусской милиции еще в 2014 году, однако тогда его задержали в России и осудили за хранение огнестрельного оружия, спустя два года гражданин вернулся в Брест. Обыски у брестчанина провели после того, как в таможне появилась  информация о ввозе им крупной партии нового вида психотропа – 4-СМС. 

"По месту жительства одного из родственников гражданина обнаружено десять полиэтиленовых пакетов особо опасного психотропного вещества 4-СМС общим весом свыше 450 граммов", – сказали в ГТК. 

УСК по Брестской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он заключен под стражу. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Брестской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время он заключен под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Борисовчанин оказался в больнице не из-за белорусского антибиотика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика