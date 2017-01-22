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Борисовчанин оказался в больнице не из-за белорусского антибиотика

23.01.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Введенный 11-летнему борисовчанину антибиотик "Цефтриаксон", после которого мальчика пришлось госпитализировать, произведен не в Беларуси, заявила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

Борисовчанин оказался в больнице не из-за белорусского антибиотика
© flickr.com/ ZaldyImg
Борисовский ребенок попал в реанимацию после инъекции антибиотика

Школьник из Борисова попал в реанимацию после укола антибиотика в пятницу.

"Помощь ребенку оказана в полном объеме. В настоящее время состояние его стабильное, с положительной динамикой", — заявила журналистам представитель Минздрава.

Как сообщалось ранее, через несколько минут после введения препарата у мальчика появились признаки анафилактического шока. Как передает агентство БелТА, введенный антибиотик — не белорусского производства.

Ранее из-за того же антибиотика трагически погибла 31-летняя жительница Молодечненского района. Медики проводят свое расследование, чтобы понять, из-за каких лекарств начинаются нежелательные реакции. Реализацию данных препаратов Минздрав пока рекомендовал приостановить.

 
Теги: Минск
 
 
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В состоянии 11-летнего жителя райцентра отмечается положительная динамика, заверяют медики.

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