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Борисовчанин оказался в больнице не из-за белорусского антибиотика
23.01.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Введенный 11-летнему борисовчанину антибиотик "Цефтриаксон", после которого мальчика пришлось госпитализировать, произведен не в Беларуси, заявила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.
Школьник из Борисова попал в реанимацию после укола антибиотика в пятницу.
"Помощь ребенку оказана в полном объеме. В настоящее время состояние его стабильное, с положительной динамикой", — заявила журналистам представитель Минздрава.
Как сообщалось ранее, через несколько минут после введения препарата у мальчика появились признаки анафилактического шока. Как передает агентство
Ранее из-за того же антибиотика трагически погибла 31-летняя жительница Молодечненского района. Медики проводят свое расследование, чтобы понять, из-за каких лекарств начинаются нежелательные реакции. Реализацию данных препаратов Минздрав пока рекомендовал приостановить.
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В состоянии 11-летнего жителя райцентра отмечается положительная динамика, заверяют медики.
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