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СК устанавливает причины "огненной ссоры" в Солигорском районе

23.01.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства конфликта в деревне Мелковичи Солигорского района, который привел к серьезным травмам участников ссоры – пожилых супругов, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

СК устанавливает причины "огненной ссоры" в Солигорском районе
© Фото: СК Беларуси
"Огненная" ссора в Солигорском районе: оба пенсионера в реанимации

Ссора между 69-летним мужчиной и 57-летней женщиной произошла в понедельник 21 января в деревне Мелковичи: находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина облил бензином жену и поджег, в результате оба с ожогами были помещены в реанимацию Солигорской ЦРБ

"Следствие продолжает устанавливать мотив и иные обстоятельства совершения данного преступления. Следователи совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу. Допрашиваются свидетели, жители деревни, собирается характеризующий материал на подозреваемого", – сообщила Белоног. 

Она также уточнила, что Солигорским районным отделом СК в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью.

Как ранее сообщал Sputnik, состояние пострадавших солигорские медики оценивают как тяжелое.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруги-пенсионеры из деревни Мелковичи в Солигорском районе оказались в реанимации после того, как в ходе выяснения отношений сельчанин облил жену бензином и...

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