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СК устанавливает причины "огненной ссоры" в Солигорском районе
23.01.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства конфликта в деревне Мелковичи Солигорского района, который привел к серьезным травмам участников ссоры – пожилых супругов, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
© Фото: СК Беларуси
Ссора между 69-летним мужчиной и 57-летней женщиной произошла в понедельник 21 января в деревне Мелковичи: находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина
"Следствие продолжает устанавливать мотив и иные обстоятельства совершения данного преступления. Следователи совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу. Допрашиваются свидетели, жители деревни, собирается характеризующий материал на подозреваемого", – сообщила Белоног.
Она также уточнила, что Солигорским районным отделом СК в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью.
Как ранее сообщал Sputnik, состояние пострадавших солигорские медики оценивают как тяжелое.
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