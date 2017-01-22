МИНСК, 23 янв — Sputnik. Аллергическая реакция школьника из Борисова на антибиотик — скорее всего, случайность, заявили в понедельник в Министерстве здравоохранения Беларуси.



© Sputnik Игорь Зарембо Борисовчанин оказался в больнице не из-за белорусского антибиотика

Школьник из Борисова попал в больницу после укола антибиотика в пятницу 20 января . Мальчик до сих пор находится под наблюдением врачей — они оценивают его состояние как стабильное с положительной динамикой.

"Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина", — сообщили в понедельник в эфире "Беларусь 1" и добавили, что Минздрав в этом деле не исключает случайности.

Как сообщалось, введенный 11-летнему мальчику "Цефтриаксон" — не белорусского производства.

На прошлой неделе в Беларуси произошли два случая анафилактического шока: кроме борисовчанина, жертвой реакции на медикаменты стала жительница Молодечненского района — ее спасти не удалось.