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Медики думают, что ситуация с борисовским школьником - случайность
23.01.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Аллергическая реакция школьника из Борисова на антибиотик — скорее всего, случайность, заявили в понедельник в Министерстве здравоохранения Беларуси.
© Sputnik Игорь Зарембо
Школьник из Борисова
"Медики полагают, что аллергическая реакция у мальчика могла случиться не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина", — сообщили в понедельник в эфире "Беларусь 1" и добавили, что Минздрав в этом деле не исключает случайности.
Как сообщалось, введенный 11-летнему мальчику "Цефтриаксон" — не белорусского производства.
На прошлой неделе в Беларуси произошли два случая анафилактического шока: кроме борисовчанина, жертвой реакции на медикаменты
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Специалисты уверены: у 11-летнего борисовчанина нежелательная реакция могла быть и на лидокаин.
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