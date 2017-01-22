МИНСК, 23 янв – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Чаусском районе: легковой автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и врезался в деревья, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: УВД Витебского облисполкома Водитель "Волги" погиб на Витебщине, врезавшись в фуру DAF

Авария произошла в понедельник утром на 16-м километре автодороги Р73 "Чаусы – Мстиславль – Граница Российской Федерации" вблизи деревни Осиновка.

"В 08:48 25-летняя жительница Могилева, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожные деревья", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии водитель и пассажир, 31-летний могилевчанин, скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.