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Страшное ДТП в Чаусском районе: погибли девушка-водитель и пассажир

23.01.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Чаусском районе: легковой автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и врезался в деревья, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Страшное ДТП в Чаусском районе: погибли девушка-водитель и пассажир
© Фото: УВД Витебского облисполкома
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Авария произошла в понедельник утром на 16-м километре автодороги Р73 "Чаусы – Мстиславль – Граница Российской Федерации" вблизи деревни Осиновка.

"В 08:48 25-летняя жительница Могилева, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожные деревья", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии водитель и пассажир, 31-летний могилевчанин, скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Жительница Могилева, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением и съехала в кювет.

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