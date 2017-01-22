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Страшное ДТП в Чаусском районе: погибли девушка-водитель и пассажир
23.01.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Чаусском районе: легковой автомобиль ВАЗ вылетел в кювет и врезался в деревья, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Фото: УВД Витебского облисполкома
Авария произошла в понедельник утром на 16-м километре автодороги Р73 "Чаусы – Мстиславль – Граница Российской Федерации" вблизи деревни Осиновка.
"В 08:48 25-летняя жительница Могилева, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожные деревья", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в аварии водитель и пассажир, 31-летний могилевчанин, скончались на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Жительница Могилева, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением и съехала в кювет.
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