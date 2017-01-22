﻿ Грузовик армии США со снарядами для танков перевернулся в Польше. 21.by
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Грузовик армии США со снарядами для танков перевернулся в Польше

23.01.2017 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Грузовой автомобиль Вооруженных сил США, перевозивший снаряды для американского танка "Абрамс", перевернулся на западе Польши, передает в понедельник польский телеканал TVN24.

Инцидент произошел на автодороге в Любуском воеводстве возле города Свиднице в ночь на понедельник. По предварительной информации, водитель грузовика потерял контроль над управлением и машину занесло, после чего она перевернулась на проезжей части.

В результате аварии на дорогу из кузова грузовика высыпались снаряды, предназначенные для танков. На месте происшествия всю ночь работали польские саперы и военнослужащие армии США, район аварии был оцеплен полицией.

Сообщается, что водитель и пассажир, ехавшие в машине, получили легкие травмы, медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Специалисты отмечают, что водитель мог превысить скорость, в результате чего и произошел занос с последующим опрокидыванием армейского грузовика.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Грузовой автомобиль Вооруженных сил США, перевозивший снаряды для американского танка "Абрамс", перевернулся на западе Польши, передает...

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