МИНСК, 23 янв — Sputnik. Грузовой автомобиль Вооруженных сил США, перевозивший снаряды для американского танка "Абрамс", перевернулся на западе Польши, передает в понедельник польский телеканал TVN24 .

Инцидент произошел на автодороге в Любуском воеводстве возле города Свиднице в ночь на понедельник. По предварительной информации, водитель грузовика потерял контроль над управлением и машину занесло, после чего она перевернулась на проезжей части.

В результате аварии на дорогу из кузова грузовика высыпались снаряды, предназначенные для танков. На месте происшествия всю ночь работали польские саперы и военнослужащие армии США, район аварии был оцеплен полицией.

Сообщается, что водитель и пассажир, ехавшие в машине, получили легкие травмы, медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Специалисты отмечают, что водитель мог превысить скорость, в результате чего и произошел занос с последующим опрокидыванием армейского грузовика.