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По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23.01.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Управлением Следственного Комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в гаражно-строительном кооперативе "Автотурист" в Минском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УСК.

По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело
© Фото: МЧС Беларуси
Очевидцы сравнили взрыв в Мачулищах с землетрясением

Взрыв в ГСК "Автотурист", расположенном на улице Связистов в поселке Мачулищи, произошел днем 20 января. В результате инцидента один человек пострадал и шесть автомобильных гаражей были разрушены.

"После локализации пожара следователи с привлечением экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия", — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по ст. 219 Уголовного кодекса Беларуси. В рамках расследования проводится комплекс следственных действий. Допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначены необходимые экспертные исследования для установления причины взрыва и иных обстоятельств произошедшего.

По словам следователей, предварительный анализ ситуации дает основания рассматривать в качестве одной из версий происшествия взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве одной из версий происшествия, которое очевидцы сравнили с землетрясением, рассматривается взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

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