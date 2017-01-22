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Двое жителей Лунинца получили по 23 года за убийство женщины

23.01.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 23 янв – Sputnik. Двое жителей Лунинца признаны виновными в убийстве с особой жестокостью, сообщили Sputnik в понедельник в Брестском областном суде.

Двое жителей Лунинца получили по 23 года за убийство женщины
© Sputnik / Анна Нефедова
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Тело 36-летней жительницы районного центра обнаружили 23 августа 2016 года. По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний житель райцентра, а позже – его 33-летний подельник. Следствие установило, что 22 августа мужчины провели день вместе с погибшей, распивая спиртные напитки. Между ними произошел конфликт и потерпевшая нанесла пощечину одному из обвиняемых. За это женщину избили – ей было нанесено не менее 39 ударов, от чего она скончалась.

Один из обвиняемых шесть раз привлекался к уголовной ответственности, второй — в 2016 году получил штраф за насильственные действия.

Как рассказали в Брестском областном суде, каждый из мужчин был приговорен к 23 годам лишения свободы в соответствии с п. 6, 13, 15 и 16 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси. Один из них будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях особого режима, второй – в условиях усиленного режима.

Согласно приговору в пользу потерпевших – родителей и братьев убитой – взысканы суммы компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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Следствие установило, что таким образом мужчины отомстили женщине за пощечину во время конфликта.

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