﻿ Страдающий от цирроза сельчанин застрелился в Лунинецком районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Страдающий от цирроза сельчанин застрелился в Лунинецком районе

23.01.2017 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Мужчина, страдающий от цирроза печени, застрелился из охотничьего ружья в Лунинецком районе, сообщил ресурс "Медиа-Полесье" со ссылкой на начальника Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Андрея Лукашевича.

Страдающий от цирроза сельчанин застрелился в Лунинецком районе
© flickr.com/ Mad House Photography
Мужчина застрелил больную тещу и застрелился сам

Инцидент в деревне Запросье произошел 20 января, перед самоубийством 53-летний мужчина позвонил супруге и попрощался. 

"Сельчанин страдал циррозом печени и не единожды высказывался, что не может терпеть боль", – сказал Лукашевич.

По словам представителя СК мужчина во время суицида трубку телефона не клал, чтобы жена могла все слышать. По информации следователей, милицию вызвал сын погибшего, который приехал в дом родителей после звонка матери.

Лукашевич сообщил, что суицид был совершен из незарегистрированного охотничьего ружья, принадлежавшего уже умершему человеку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Следственного комитета, мужчина, перед тем как застрелиться, позвонил жене и попрощался.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
По факту взрыва гаражей в Мачулищах возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика