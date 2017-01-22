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Страдающий от цирроза сельчанин застрелился в Лунинецком районе
23.01.2017 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Мужчина, страдающий от цирроза печени, застрелился из охотничьего ружья в Лунинецком районе, сообщил ресурс "
Инцидент в деревне Запросье произошел 20 января, перед самоубийством 53-летний мужчина позвонил супруге и попрощался.
"Сельчанин страдал циррозом печени и не единожды высказывался, что не может терпеть боль", – сказал Лукашевич.
По словам представителя СК мужчина во время суицида трубку телефона не клал, чтобы жена могла все слышать. По информации следователей, милицию вызвал сын погибшего, который приехал в дом родителей после звонка матери.
Лукашевич сообщил, что суицид был совершен из незарегистрированного охотничьего ружья, принадлежавшего уже умершему человеку.
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По информации Следственного комитета, мужчина, перед тем как застрелиться, позвонил жене и попрощался.
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