МИНСК, 23 янв – Sputnik. Мужчина, страдающий от цирроза печени, застрелился из охотничьего ружья в Лунинецком районе, сообщил ресурс " Медиа-Полесье " со ссылкой на начальника Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Андрея Лукашевича.

Инцидент в деревне Запросье произошел 20 января, перед самоубийством 53-летний мужчина позвонил супруге и попрощался.

"Сельчанин страдал циррозом печени и не единожды высказывался, что не может терпеть боль", – сказал Лукашевич.

По словам представителя СК мужчина во время суицида трубку телефона не клал, чтобы жена могла все слышать. По информации следователей, милицию вызвал сын погибшего, который приехал в дом родителей после звонка матери.

Лукашевич сообщил, что суицид был совершен из незарегистрированного охотничьего ружья, принадлежавшего уже умершему человеку.