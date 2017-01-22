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В Красноярске и Казани давили бульдозерами белорусские фрукты

23.01.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора в Красноярске и Казани уничтожили грузы фруктов и овощей происхождением из стран санкционного списка, импортерами грузов выступали белорусские компании.

В Красноярске и Казани давили бульдозерами белорусские фрукты
© Sputnik Александр Кряжев
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Так, 20 января специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинского района Красноярска были выявлены факты реализации яблок происхождением из Польши в количестве 718,8 килограмма на оптовом рынке.

"Эта продукция ввезена на территорию РФ в нарушение законодательства РФ в части применения специальных экономических мер. В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой, страной происхождения яблок является Польша. Товарно-сопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Импортерами являются ООО "ТихСервис" (Беларусь) и "Apple Dream Ltd" (Беларусь)", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Также за прошедшую неделю инспекторами управления Россельхознадзора по Татарстану при проведении контрольно-надзорных мероприятий на территории плодоовощной базы в Казани были обнаружены партии яблок и груш польского происхождения в количестве 237,1 кг, винограда в количестве 253 кг, томатов — 151,5 кг турецкого происхождения, винограда в количестве 15 кг и томатов в количестве 10 кг испанского происхождения.

"Страны происхождения были указаны на этикетках. Импортером продукции является Республика Беларусь", — сообщили в ведомстве.

Там проинформировали, что в соответствии с действующим законодательством вся продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем — как в Красноярске, так и в Казани.

 
Теги: Минск
 
 
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В Красноярке были уничтожены польские яблоки, в Казани – яблоки, груши, виноград и томаты из Польши, Испании и Турции, импортером продукции выступала Беларусь.

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