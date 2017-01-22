МИНСК, 23 янв — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора в Красноярске и Казани уничтожили грузы фруктов и овощей происхождением из стран санкционного списка, импортерами грузов выступали белорусские компании.



© Sputnik Александр Кряжев Беларусь хочет сохранить поставки продуктов в РФ на уровне 2016 года

Так, 20 января специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинского района Красноярска были выявлены факты реализации яблок происхождением из Польши в количестве 718,8 килограмма на оптовом рынке.

"Эта продукция ввезена на территорию РФ в нарушение законодательства РФ в части применения специальных экономических мер. В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой, страной происхождения яблок является Польша. Товарно-сопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Импортерами являются ООО "ТихСервис" (Беларусь) и "Apple Dream Ltd" (Беларусь)", — говорится в сообщении Россельхознадзора .

Также за прошедшую неделю инспекторами управления Россельхознадзора по Татарстану при проведении контрольно-надзорных мероприятий на территории плодоовощной базы в Казани были обнаружены партии яблок и груш польского происхождения в количестве 237,1 кг, винограда в количестве 253 кг, томатов — 151,5 кг турецкого происхождения, винограда в количестве 15 кг и томатов в количестве 10 кг испанского происхождения.

"Страны происхождения были указаны на этикетках. Импортером продукции является Республика Беларусь", — сообщили в ведомстве.

Там проинформировали, что в соответствии с действующим законодательством вся продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем — как в Красноярске, так и в Казани.