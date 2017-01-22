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Лукашенко: в РБ обеспокоены катаклизмами, которые сотрясают Италию

23.01.2017 17:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Италии Серджио Маттарелле, родным и близким погибших в результате схода лавины на отель "Ригопьяно" в коммуне Фариндола, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко: в РБ обеспокоены катаклизмами, которые сотрясают Италию
© REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio
Шесть человек найдены в оказавшемся под лавиной отеле в Италии

ЧП произошло вечером в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо в итальянской провинции Абруццо. Снежная лавина, которая, по мнению экспертов, была вызвана сильным землетрясением, накрыла гостиницу. Накануне спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.

"С глубокой болью узнали про человеческие жертвы, вызванные сходом лавины", — говорится в соболезновании.

Глава государства также отметил, что в Беларуси с искренней обеспокоенностью воспринимают известия о землетрясениях и климатических катаклизмах, которые потрясают Италию.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент выразил соболезнование в связи с гибелью людей при сходе лавины на отель в Италии.

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