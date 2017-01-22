МИНСК, 23 янв — Sputnik. Трое щенков пять дней пробыли под завалами горного отеля Rigopiano в Италии, на который 18 января сошла мощная снежная лавина. На месте схода лавины продолжается поисково-спасательная операция. Карабинеры в понедельник извлекли из-под снежных завалов троих щенков, сообщает РИА Новости .

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек. За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших и тела шестерых погибших. Еще 23 постояльца и сотрудника гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

Спасенные карабинерами щенки родились в декабре у мареммо-абруццких овчарок Нувола и Лупо, которые были своеобразными талисманами отеля Rigopiano. В день трагедии они бесследно исчезли, но уже в пятницу неожиданно появились около дома работницы гостиничного бара Мартины Росси, которая живет неподалеку от отеля. Обрадованная женщина немедленно сообщила об этом через Facebook, поскольку чудесное появление собак давало надежду на то, что и находившиеся в гостинице люди могли выжить.

Поисково-спасательная операция в отеле Rigopiano продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.