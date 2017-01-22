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На грани смерти: медики "откачали" пассажира троллейбуса в Бобруйске
23.01.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Врачам скорой помощи удалось спасти жизнь пассажира троллейбуса, которому внезапно стало плохо, передает газета
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в понедельник днем в троллейбусе, ехавшем по маршруту №2 — пассажир, на вид 45-50 лет, вдруг потерял сознание. Водитель остановил троллейбус, по вызову подъехала скорая помощь, и медики прямо в салоне спасали жизнь пострадавшему.
По информации издания, реанимационные мероприятия продолжались около 20 минут. За это время мужчина перенес клиническую смерть, однако врачи с помощью дифибриллятора "завели" его сердце, после чего увезли потерпевшего в больницу.
Другие пассажиры троллейбуса, ставшие очевидцами происшествия, не разошлись и сопереживали мужчине, за жизнь которого боролись медики.
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Мужчина потерял сознание в салоне общественного транспорта, а затем перестал подавать признаки жизни.
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