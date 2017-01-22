Следственный комитет проводит проверку по факту смерти посетителя «Силичей». Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Республиканский горнолыжный центр «Силичи». Фото: Роман Протасевич, TUT.BY

«Логойский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку, — сказала Татьяна Белоног. — Назначена судебно-медицинская экспертиза».

Чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 15 января.

— Любитель-лыжник совершал сложный трюк в сноупарке — сальто назад. При его выполнении нарушил технику безопасности, в результате чего получил серьезную травму позвоночника, — рассказала «СБ Беларусь сегодня» директор горнолыжного центра «Силичи» Людмила Пастернакевич.

В тот же день в Минской областной больнице ему была сделана сложная операция. Медики оказали всю необходимую помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Дома у него остались жена и несовершеннолетняя дочь.