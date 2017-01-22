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Лыжник, получивший травму в "Силичах", умер в больнице. СК проводит проверку
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти посетителя «Силичей». Об этом
«Логойский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку, — сказала Татьяна Белоног. — Назначена судебно-медицинская экспертиза».
Чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 15 января.
— Любитель-лыжник совершал сложный трюк в сноупарке — сальто назад. При его выполнении нарушил технику безопасности, в результате чего получил серьезную травму позвоночника, —
В тот же день в Минской областной больнице ему была сделана сложная операция. Медики оказали всю необходимую помощь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
Дома у него остались жена и несовершеннолетняя дочь.
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Чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 15 января.
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Архив (ЧП)
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