МИНСК, 24 янв — Sputnik. Самолет, на борту которого находились военнослужащие НАТО, не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сложных метеорологических условий, передают во вторник литовские СМИ.

Самолет, которому приземлиться помешал лед, был перенаправлен в Варшаву, при этом, другие лайнеры в аэропорту Вильнюса взлетают и садятся в обычном режиме.

Формирование батальона НАТО, который будет состоять из примерно 1200 военнослужащих семи стран НАТО, должно завершиться в текущем году. В самолете, который не смог сегодня приземлиться в Вильнюсе, находился командир этого батальона и 17 солдат.