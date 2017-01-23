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Погода помешала самолету с солдатами НАТО приземлиться в Вильнюсе

24.01.2017 08:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Самолет, на борту которого находились военнослужащие НАТО, не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сложных метеорологических условий, передают во вторник литовские СМИ.

Самолет, которому приземлиться помешал лед, был перенаправлен в Варшаву, при этом, другие лайнеры в аэропорту Вильнюса взлетают и садятся в обычном режиме.

Формирование батальона НАТО, который будет состоять из примерно 1200 военнослужащих семи стран НАТО, должно завершиться в текущем году. В самолете, который не смог сегодня приземлиться в Вильнюсе, находился командир этого батальона и 17 солдат.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Самолет, на борту которого находились военнослужащие НАТО, не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сложных метеорологических...

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