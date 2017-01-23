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В Витебской области началась массовая борьба с волками

24.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В Витебской области зафиксировано несколько случаев нападения волков. Хищники в поисках еды заходили на подворья и нападали на собак. Жители деревень, расположенных недалеко от леса, обратились за помощью к охотникам.

В этом году уже добыто два десятка особей хищника, но охота в самом разгаре. Охотники идут по снегу на лыжах группами около 10 человек. Так вероятность найти волка возрастает. В лесах хищник ведет себя крайне осторожно. Поэтому на волка идут исключительно опытные охотники. Некоторые приезжают и из других регионов.

Источник видео:  Зона Х

 
 
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В Витебской области зафиксировано несколько случаев нападения волков. Хищники в поисках еды заходили на подворья и нападали на собак. Жители деревень,...

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