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В Витебской области началась массовая борьба с волками
24.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Витебской области зафиксировано несколько случаев нападения волков. Хищники в поисках еды заходили на подворья и нападали на собак. Жители деревень, расположенных недалеко от леса, обратились за помощью к охотникам.
В этом году уже добыто два десятка особей хищника, но охота в самом разгаре. Охотники идут по снегу на лыжах группами около 10 человек. Так вероятность найти волка возрастает. В лесах хищник ведет себя крайне осторожно. Поэтому на волка идут исключительно опытные охотники. Некоторые приезжают и из других регионов.
Источник видео: Зона Х
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В Витебской области зафиксировано несколько случаев нападения волков. Хищники в поисках еды заходили на подворья и нападали на собак. Жители деревень,...
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