С начала 2017 года на автодорогах Минской области произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли и 52 получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 2 ДТП виновны водители в состоянии опьянения. Выходные и праздничные дни явились наиболее аварийными по сравнению с остальными днями недели.

Основными причинами ДТП стали следующие наиболее распространенные нарушения Правил дорожного движения:

превышение установленной скорости движения;

нарушения ПДД пешеходами;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

выезд на полосу встречного движения;

управление ТС водителями в нетрезвом состоянии;

нарушение правил маневрирования;

ДТП из-за превышения скорости

Как видно из анализа аварийности, почти 1/5 всех ДТП происходит по причине превышения или неправильного выбора водителями скоростного режима. На каждой автодороге есть свои, так называемые, аварийные точки – места концентрации ДТП. В данных местах выставляются дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке, но недисциплинированность некоторых водителей, лихачество и переоценка своего мастерства за рулем, особенно в сложных погодно-дорожных условиях становятся причинами съездов в кювет, опрокидываний, встречных столкновений. Все произошедшие аварии по причине превышения скорости характеризуются тяжелыми последствиями.

10 января около 18.15 вблизи д. Озерцо Минского района, 52-летний водитель, житель Минского района, двигаясь на автомобиле Ситроен С-2 в направлении г. Минска, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на проезжей части, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц Спринтер под управлением 30-летнего водителя. В результате аварии пассажир автомобиля Ситроен, 52-летняя жительница Минского района от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель автомобиля Ситроен с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

Пешеходный травматизм

С наступлением зимнего периода наиболее актуальный вопрос — предупреждение пешеходного травматизма. Пешеходы по-прежнему грубо нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу там, где им вздумается, в темное время суток не носят фликеры, тем самым создают аварийную ситуацию на дороге. Водитель не всегда может быстро среагировать на внезапно, вышедшего на дорогу пешехода. Автомобиль ведь имеет еще и тормозной путь, остановить его мгновенно не возможно.

6 января около 19.15 в черте г. Копыля, водитель, 1987 г.р., управляя автомобилем Рено Меган Сценик, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода, жителя г. Копыль. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

17 января около 19.50 в черте а/г Синявка, Клецкого района, водитель, 1986 г.р., управляя автомобилем Мерседес Бенц совершил наезд на пешехода, 1950 г.р., жителя а/г Синявка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

22 января около 19.45 в г. Борисове, 32-летний водитель, двигаясь на автомобиле Фольксваген Пассат по ул. Гагарина на перекрестке с ул. Голицкого на разрешающий зеленый сигнал светофора совершил наезд на 63-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. Пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

— также, одной из причин гибели и травмирования пешеходов на дорогах является недисциплинированность водителей, и невыполнение требований Правил, в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

12 января около 07.50 часов в г. Борисове, житель г. Борисова, 1950 г.р., управляя автомобилем Ситроен Ксара, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода, 1975 г.р., жительницу г. Борисова. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является самым грубым и опасным нарушением Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 10-15% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано с употреблением алкоголя. Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших. Нетрезвые водители, управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые столкновения на большой скорости.

1 января около 01.25 вблизи п. Энергетиков, Дзержинского района, водитель, 1997 г.р., житель г. Минска, управляя автомобилем Фольксваген Пассат в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства, выехал на автодорогу Брест-Минск-граница РФ, где совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки. В результате ДТП пассажир автомобиля, 1997 г.р., с полученными телесными повреждениями был госпитализирован. Водитель был пристегнут ремнем безопасности, пассажир находился на заднем сидении, пристегнут не был.

9 января около 22.15 на 7 км автодороги Бобовня-Рудники, вблизи д. Язвины, Копыльского района, 57-летний водитель, управляя автомобилем Ситроен С-Elysse в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении д. Рудники, на закруглении дороги, не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате аварии 52-летний пассажир автомобиля с полученными травмами госпитализирован.

Пользуясь случаем, напоминаем, что в отношении водителей в состоянии опьянения применяются самые строгие меры взыскания в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом до 100 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Нарушение правил обгона и лобовые столкновения

Эти ДТП характеризуются тяжелейшими последствиями.

13 января около 09.30 на 19 км автодороги Слобода-Новосады, вблизи д. Черный Лес, Смолевичского района, водитель, 1973 г.р., управляя автомобилем Рено Лагуна, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан под управлением водителя, 1993 г.р.. В результате ДТП водитель автомобиля Рено с полученными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Пассажир автомобиля Рено, 1989 г.р., госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

14 января около 10.00 на 75-м автодороги Минск-Ошмяны-граница Литвы, Воложинского района, водитель, 1992 г.р., управляя автомобилем Рено Лагуна, при совершении маневра обгона двигавшегося в попутном направлении транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на проезжей части. Затем выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц под управлением водителя, 1984 г.р.. В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Лагуна, 1994 г.р., от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Водитель автомобиля Рено-Лагуна от полученных телесных повреждений скончался в автомашине скорой помощи при доставлении в медучреждение.

Столкновения на пересечении.

В основном аварии данного вида происходят из-за невнимательности водителей и их отвлечения во время управления ТС.

9 января около 17.35 на 132 км автодороги Минск-Микашевичи, вблизи д. Краснодворцы, Солигорского района, 37 – летний водитель, житель г. Солигорска, двигаясь на автобусе Неман в направлении г. Минска, при осуществлении поворота налево в направлении д. Краснодворцы, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Опель Астра, под управлением 29-летнего водителя, который после столкновения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Опель Омега, под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля Опель Астра и 32-летний пассажир автомобиля Опель Омега с полученными травмами госпитализированы.

Дети…

С начала года на территории области с участием детей совершено 3 ДТП, в которых 7 детей получили травмы. Все ДТП произошли с участием несовершеннолетних пассажиров. В двух ДТП 4 ребенка перевозились с нарушениями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

17 января около 06.45 вблизи д. Озерище, Минского района, водитель, 1982 г.р., жительница Минского района, управляя автомобилем Опель Мерива, не справилась с управлением транспортного средства, съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Несовершеннолетние пассажиры автомобиля мальчики, 2012 г.р., 2007 г.р., и девочка, 2008 г.р., с полученными травмами были госпитализированы. Самый маленький пассажир находился на переднем пассажирском сидении в детском кресле, был пристегнут ремнем безопасности, дети постарше девочка и мальчик находились на заднем сидении без детского удерживающего устройства, были пристегнуты ремнем безопасности.

18 января около 20.00 вблизи д. Победное Дзержинского района, водитель, 1963 г.р., управляя автомобилем Фиат-Типо, двигаясь в направлении г. Бреста, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия (туман), в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МЗКТ под управлением водителя, 1958 г.р. В результате аварии водитель автомобиля Фиат от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Пассажиры автомобиля Фиат получили телесные повреждения и были госпитализированы. Женщины, 1965 г.р., 1983 г.р., и несовершеннолетние пассажиры: девочка, 2008 г.р., и мальчик, 2015 г.р. Известно, что малолетние пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, мальчик находился в автокресле, а девочка — нет.

В целях профилактики и предупреждения ДТП с участниками дорожного движения, 27 января 2017 года Госавтоинспекция проводит День безопасности дорожного движения под девизом: «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП!», направленный на пропаганду соблюдения Правил всеми участниками дорожного движения.

ГАИ Минской области совместно с заинтересованными организациями делает все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, но избежать аварий очень сложно, пока сами водители, пешеходы и пассажиры не будут строго выполнять требования ПДД.

ОГАИ Вилейского РОВД