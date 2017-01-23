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СК: выбросившая ребенка в мусоропровод женщина осознавала свои действия

24.01.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, завершено, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Минской области.

СК: выбросившая ребенка в мусоропровод женщина осознавала свои действия
© flickr.com/ Andrii Zymohliad
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"Расследованием установлено, что вечером 19 сентября в городском поселке Мачулищи 28-летняя женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. Затем с целью лишения его жизни она умышленно выбросила ребенка в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Однако новорожденного своевременно обнаружили граждане. Ребенок был госпитализирован с различными телесными повреждениями, вызванными падением с высоты и действием низкой температуры", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В результате стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемая в тот момент хроническим психическим заболеванием не страдала и не находилась в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией — в частности, связанной с родами.

На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой были квалифицированы как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14, п. 2,6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Обвиняемая находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, уточнили в УСК.

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Теги: Минск
 
 
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Следствие установило, что подозреваемая умышленно выбросила младенца в мусоропровод, однако его вовремя обнаружили граждане.

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