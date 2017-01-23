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Расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка в Минском районе завершено

24.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.
Расследованием установлено, что вечером 19 сентября в г.п.Мачулищи 28-летняя женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. С целью лишения его жизни умышленно выбросила в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Новорожденный своевременно был обнаружен гражданами в металлическом мусорном контейнере и госпитализирован с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате совокупности падения с высоты и действия низкой температуры.
По уголовному делу произведен комплекс следственных действий: допросы свидетелей, родственников, проанализированы результаты полученных экспертиз.
По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.
На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой квалифицированы следствием как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью (ч.1 ст.14, п.2,6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Обвиняемая находится под стражей.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая...

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