Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.

Расследованием установлено, что вечером 19 сентября в г.п.Мачулищи 28-летняя женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. С целью лишения его жизни умышленно выбросила в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Новорожденный своевременно был обнаружен гражданами в металлическом мусорном контейнере и госпитализирован с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате совокупности падения с высоты и действия низкой температуры.

По уголовному делу произведен комплекс следственных действий: допросы свидетелей, родственников, проанализированы результаты полученных экспертиз.

По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.

На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой квалифицированы следствием как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью (ч.1 ст.14, п.2,6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Обвиняемая находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области