﻿ Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся белорусских сноубордистов. 21.by
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Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся белорусских сноубордистов

24.01.2017 11:58 — ЧП | Tut.by  
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В понедельник вечером, 23 января, российским спасателям поступило сообщение о двух заблудившихся в горах туристах из Беларуси. Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на спасательную службу.

Выяснилось, что в горах заплутали сноубордисты из Минска. Поисковая операция началась в 18.30.

Туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга – их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Помощь медиков мужчинам не понадобилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Туристов вывели из сложного горного рельефа в безопасный район.

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