В понедельник вечером, 23 января, российским спасателям поступило сообщение о двух заблудившихся в горах туристах из Беларуси. Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на спасательную службу.

Выяснилось, что в горах заплутали сноубордисты из Минска. Поисковая операция началась в 18.30.

Туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга – их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Помощь медиков мужчинам не понадобилась.