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Российские спасатели отыскали в горах под Сочи двух заблудившихся белорусских сноубордистов
В понедельник вечером, 23 января, российским спасателям поступило сообщение о двух заблудившихся в горах туристах из Беларуси. Об этом
Выяснилось, что в горах заплутали сноубордисты из Минска. Поисковая операция началась в 18.30.
Туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга – их вывели из сложного горного рельефа в безопасный район на территорию горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Помощь медиков мужчинам не понадобилась.
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Туристов вывели из сложного горного рельефа в безопасный район.
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