МИНСК, 24 янв — Sputnik. Жительницу города Фаниполя (Минский район) разыскивают волонтеры и сотрудники столичной милиции уже второй день, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Женщина в воскресенье 22 января около пяти часов вечеров находилась у ТЦ "Силуэт", откуда ушла в неизвестном направлении.

Пропавшей Ольге Евдокищенко 27 лет, она живет в Фаниполе на улице Зеленой. Ее приметы: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, зеленые глаза и темные волосы. На Ольге могут быть очки для зрения.

У пропавшей есть татуировка на плече в виде цветной птицы, а между лопаток — дерево с пышной кроной. Она была одета в тонкую болоньевую куртку зеленого цвета, синие облегающие джинсы и белые кроссовки.

Женщину разыскивают волонтеры и милиция.