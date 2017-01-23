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Жительница Фаниполя пропала в Минске после посещения ТЦ

24.01.2017 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Жительницу города Фаниполя (Минский район) разыскивают волонтеры и сотрудники столичной милиции уже второй день, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Жительница Фаниполя пропала в Минске после посещения ТЦ
© Sputnik/
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Женщина в воскресенье 22 января около пяти часов вечеров находилась у ТЦ "Силуэт", откуда ушла в неизвестном направлении.

Пропавшей Ольге Евдокищенко 27 лет, она живет в Фаниполе на улице Зеленой. Ее приметы: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, зеленые глаза и темные волосы. На Ольге могут быть очки для зрения.

У пропавшей есть татуировка на плече в виде цветной птицы, а между лопаток — дерево с пышной кроной. Она была одета в тонкую болоньевую куртку зеленого цвета, синие облегающие джинсы и белые кроссовки.

Женщину разыскивают волонтеры и милиция.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье днем 27-летняя жительница Минского района ушла в неизвестном направлении от ТЦ "Силуэт".

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