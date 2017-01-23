МИНСК, 24 янв — Sputnik. Несколько часов понадобилось российским спасателям, чтобы найти и оказать помощь заблудившимся сноубордистам из Минска, передает новостной портал Кубань-24 .



© Sputnik Михаил Мордасов Как Sputnik Абхазия искал пропавших минских туристов

"Спасателям сообщили, что в горах заблудились сноубордисты из Минска. Поисковая операция началась в понедельник 18:30", — цитирует издание пресс-службу "Кубань-СПАС".

Сотрудники экстренных служб отметили, что сноубордисты были обнаружены тем же вечером возле поселка Красная Поляна.

Туристов обнаружили на южном склоне хребта Аибга. Спасатели вывели их со сложного горного рельефа в безопасный район на территорию курорта "Роза Хутор".

Помощь медиков мужчинам не понадобилась, уточнили спасатели.