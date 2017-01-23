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Нашлись пропавшие в горах Сочи белорусские сноубордисты

24.01.2017 13:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Несколько часов понадобилось российским спасателям, чтобы найти и оказать помощь заблудившимся сноубордистам из Минска, передает новостной портал Кубань-24.

Нашлись пропавшие в горах Сочи белорусские сноубордисты
© Sputnik Михаил Мордасов
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"Спасателям сообщили, что в горах заблудились сноубордисты из Минска. Поисковая операция началась в понедельник 18:30", — цитирует издание пресс-службу "Кубань-СПАС".

Сотрудники экстренных служб отметили, что сноубордисты были обнаружены тем же вечером возле поселка Красная Поляна.

Туристов обнаружили на южном склоне хребта Аибга. Спасатели вывели их со сложного горного рельефа в безопасный район на территорию курорта "Роза Хутор".

Помощь медиков мужчинам не понадобилась, уточнили спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое мужчин пропали в понедельник в районе поселка Красная Поляна, накануне вечером к их поискам приступили спасатели.

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